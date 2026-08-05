Проф. Мариела Модева: Искаме от Брюксел подкрепа за туристическия сектор

България поиска подкрепа за туристическия сектор от Брюксел. Подробности за това представи проф. Мариела Модева, зам.-министър на туризма, в интервю за бТВ.

„Туризмът е чувствителен сектор, влияе се пряко от геополитическата ситуация. За първи път вече има еврокомисар, който отговаря за устойчивия транспорт и туризъм, и затова ние настояхме за отделна бюджетна линия за туризма, по-целенасочени политики и подкрепа за малките и средни предприятия“, коментира проф. Модера пред бТВ.

Проф. Модева посочи еврото като част от причините за трудностите на бранша: „Чисто психологически, една нова валута изисква адаптация. На някои места се наблюдава увеличение на цените едно към едно. Затова проверките на КЗП, и нашите целят да се избегне прекомерното увеличение на цените. По някакъв начин въвеждането на еврото засегна вътрешния туризъм.“

Според нея хората трябва да свикнат да правят бюджета си и уточни, че еврото не спира туристите изцяло.

„Продължителността на нощувките намалява – акцентът е върху дълъг уикенд, по-рядко са цяла седмица или 10 дни. След като едни и същи нощувки носят по-голяма приходност обаче, ясно е, че цените са се вдигнали“, допълни тя.

„Летният сезон се развива доста динамично, картината се променя в крачка. Действително юни започна по-слабо, но следващите месеци очакваме компенсиране на това. Тенденцията е, че сезонът върви възходящо през август. Възможно е в уикендите да получаваме повече приходи за по-кратък период. Хората обаче имат възможност за сравнение и избор“, напомни още зам.-министърът.

Промяна в рекламата на България прави страната си. Рекламираме България като преживяване - култура, история с 8 000 години давност, посочи проф. Мариала Модева и обясни, че културно-историческият туризъм е приоритет на министерството.

Очаквайте подробности!



