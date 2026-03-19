Нова партия на политическата сцена! Министър и депутат създават „Ускорение“

Бившият депутат и съпредседател на „Зелено движение“ Владислав Панев стартира нов политически проект, който вече е учреден и подготвя излизането си на политическата сцена. Новата партия носи името „Ускорение“ и се позиционира в дясното пространство със амбиция да запълни вакуума срещу нарастващия популизъм.

В инициативата участва и служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, което придава допълнителна тежест на проекта. Засега формацията остава в изчакване заради предстоящите избори, пише Club Z.

Партията стъпва върху основите на едноименен идеен клуб, създаден от Панев преди около две години, като учредителното събрание вече е проведено на 7 март. Самият Панев е избран за председател и ясно очерта политическата посока.

„Според мен политиката в България върви в много популистка посока и съответно има нужда от повече сила в дясното пространство. В момента сътрудничим с ДСБ. На тези избори ще е така - съединението прави силата“, заяви той.

Новата формация вече има индиректно присъствие в предстоящия вот чрез участието на свои представители в листите на „Продължаваме промяната-Демократична България“. Панев ще бъде кандидат в Хасково и Пловдив, а Илина Мутафчиева ще води листата в Търговище. И двамата са свързани със „Зелено движение“, което през 2024 г. се отцепи от коалицията.

Трайчо Трайков е участвал в инициативния комитет още през декември, но не е присъствал на учредяването заради поста си в служебното правителство. Формалната регистрация на партията все още предстои, тъй като трябва да бъдат събрани минимум 2500 подписа преди внасянето на документите в съда.

„Сега партията е на стендбай, защото основна цел е доброто представяне на парламентарните избори на коалицията ПП-ДБ. Оттам нататък вече ще мислим и за „Ускорение“, посочи Панев.

По думите му формацията ще залага на по-широко представителство и включва хора от различни общности, както и българи от западните покрайнини, включително в Националния съвет.

