След вота „Сияние“ призна пропуските, но не се отказва от каузата

Коалиция „Сияние“ остана извън парламента след изборите, но отчете резултата си като положителен. Формацията събра близо 3% от гласовете на българите и не успя да прескочи 4-процентната бариера.

Лидерът Николай Попов направи първи коментар след вота и посочи причините за неуспеха. В същото време коалицията обяви и дарителска инициатива.

По думите на Попов основната слабост е била липсата на изградени структури по места. „Не ни достигна това, което сега правим - гражданска мрежа по места. Нямахме застъпници, нямахме членове на комисии, нямахме хора, които по места да движат самата кампания“, заяви той.

Лидерът подчерта, че въпреки резултата формацията няма да се откаже от каузите си. „Ние се борим за кауза, която трябва да реализираме, защото се касае за човешки животи“, посочи Попов.

Той отправи и критика към останалите участници в изборите. „Досега аз не видях и не чух от нито една формация, която се яви на изборите, програма и решения по въпроса за убийствата по българските пътища“, добави той.

От коалицията съобщиха, че ще дарят 16 200 евро за закупуване на кувьоз за болницата в Пазарджик като част от социалната си ангажираност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com