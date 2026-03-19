Гюров в Брюксел на фона на остри сблъсъци за Украйна и енергията

Служебният премиер Андрей Гюров ще участва днес в заседанието на Европейския съвет в Брюксел, което продължава и на 20 март. Срещата се провежда на фона на засилено напрежение в Европа и извън нея, като основни теми са ветото на Виктор Орбан върху помощта за Украйна, ескалацията в Близкия изток и високите цени на енергията.

България е представена от Гюров, който по-късно ще проведе среща в централата на НАТО с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Очаква се разговорите да очертаят посоката на европейската политика в условия на нарастващи кризи.

Лидерите ще обсъдят задълбочаващото се напрежение в Близкия изток и ситуацията в Иран, която допълнително усложнява отношенията между Европа и САЩ. Тази динамика поставя под въпрос устойчивостта на трансатлантическото партньорство и бъдещата роля на НАТО в сигурността на континента.

Скокът на цените на енергията и петрола след избухването на конфликта също е сред централните теми. Очаква се да бъдат разгледани мерки за овладяване на натиска върху икономиките, както и въпроси, свързани с отбраната, сигурността и миграцията.

Сериозни разногласия се очертават около Системата за търговия с емисии на ЕС. Част от държавите членки настояват за промени, докато Европейската комисия защитава настоящия модел, което създава риск от остър институционален сблъсък.

В навечерието на срещата десет държави, включително България, изпратиха писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В него се настоява за ускорено преразглеждане на схемата, която задължава големите замърсители да плащат за въглеродните си емисии.

Подпис под документа са поставили още Полша, Италия, Австрия, Чехия, Словакия, Румъния, Гърция, Унгария и Хърватия. Те настояват промените да бъдат обсъдени най-късно до края на май, като аргументът е, че сегашните зелени политики оказват натиск върху индустрията и допринасят за ръста на енергийните цени.

Очаква се да бъде поставен и въпросът за евентуален таван на цените на газа, предложен от Европейската комисия, макар че подкрепата за тази мярка остава разделена.

Разломът в ЕС става все по-видим - държавите от Централна, Източна и Южна Европа настояват за по-гъвкав подход, докато други страни, включително скандинавските, се противопоставят на промени. Именно този сблъсък се очертава като ключов за бъдещата конкурентоспособност на европейската икономика.

В рамките на визитата си Андрей Гюров ще участва и в срещата на върха на държавите от еврозоната, където България ще бъде представена за първи път като пълноправен член.

