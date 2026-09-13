Детективи се хвалят, хората страдат: Zamunda и Arena под атака – нови детайли
Задържани са четирима
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Задържани са четирима
Банкок. Съосновател на шведския сайт за споделяне на файлове Pirate Bay е бил арестуван докато се е опитвал да влезе в Тайланд от Лаос, съобщиха местн...
София. Торент сайтовете няма да бъдат забранени. Потребителите няма да бъдат преследвани за това, че посещават такива тракери и свалят файлове от тях....