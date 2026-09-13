Край! Съдът реши съдбата на Брендо
Решението на магистратите е окончателно
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Решението на магистратите е окончателно
Светослав Пенов е в системата на МВР от 1999 г. и има богат професионален опит
Срещу него е образувано дисциплинарно производство
Десетки затворници от Централния софийски затвор са припаднали, след като са използвали дизайнеркси наркотик, информира Нова телевизия. Това се е случ...
София. Двама затворници са избягали от Софийския затвор, съобщават от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията". Бегълците, които са българин и гват...