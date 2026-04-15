Софийският затвор с нов началник. Кой е той?

Врачанин стана шеф на Софийския централен затвор. Това съобщава агенция BulNews. От днес Светослав Иванов Пенов е началник на най-стария и голям затвор в страната.

Кой е той?

Врачанинът е в системата на МВР от 1999 г. и има богат професионален опит.

Завършил е бакалавърска степен „Защита на националната сигурност“ и магистратура „Право“.

Преди да заеме високия пост в Софийския централен затвор, той е бил началник на Затвора за непълнолетни момчета в Бойчиновци, както и на затворническото общежитие от закрит тип в същия град. До вчера Светослав Пенов бе шеф на Районна служба „Изпълнение на наказанията“ във Враца.

Това е голямо признание и доказателство за професионализма на Светослав Пенов и за пръв път врачанин заема високата длъжност.





