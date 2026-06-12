Слухове пратиха Бионсе в отвъдното
Жертва на поредните гадни слухове в интернет стана Бионсе. В световната мрежа я обявиха за загинала в автомобилна катастрофа. За щастие звездата е жив...
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Жертва на поредните гадни слухове в интернет стана Бионсе. В световната мрежа я обявиха за загинала в автомобилна катастрофа. За щастие звездата е жив...