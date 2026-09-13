Нов морски път към Европа може да пренареди световната търговия
Кризата около Ормуз засили интереса към Арктика, а Южна Корея вече изпрати първия си контейнеровоз по рискования маршрут
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Кризата около Ормуз засили интереса към Арктика, а Южна Корея вече изпрати първия си контейнеровоз по рискования маршрут
Официалните ветеринарни лекари ще одобряват маршрути за дълги превози само при гарантирани условия за хуманно отношение към животните
Морският колос затвърждава лидерството на Пекин в корабостроенето
При проверката бе установено, че се превозват кози без идентификация
Заложено е изискването за минимум шест години опит на пътническия превозвач, както и да е изминал поне 9 милиона километри
Задължителното предварително деклариране пред НАП означава в реално време да се подаде информация за всеки натоварен камион
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По случая тече разследване
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