ОДБХ – Пловдив установи пореден нерегламентиран превоз на животни

При проверката бе установено, че се превозват кози без идентификация

20 сеп 25 | 10:39
Фатме Мустафова

На 19 септември 2025 г. инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Пловдив провериха моторно превозно средство в с. Розино, община Карлово, след подаден сигнал от Районното управление Карлово.

При проверката бе установено, че се превозват кози без идентификация, което е нарушение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. На нарушителя е съставен акт за административно нарушение.

Със заповед на директора на ОДБХ – Пловдив за животните бяха предприети необходимите мерки в съответствие с нормативната уредба с цел запазване на биосигурността. Това е пореден случай на нерегламентиран превоз на животни в област Пловдив, което подчертава необходимостта от постоянен контрол и стриктно прилагане на ветеринарномедицинските изисквания.

Автор Фатме Мустафова

