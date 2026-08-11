Продължаващата суша и липсата на достатъчно валежи свалят нивото на водата до опасно ниски стойности и заплашват товарното корабоплаване в Германия. Германските оператори на вътрешни водни пътища вече предупреждават за сериозни затруднения, тъй като корабите все по-трудно могат да преминават през плитките участъци на реката. Особено тревожна е ситуацията край Кауб, където се намира един от най-важните измервателни пунктове за корабоплаването по Рейн. Очаква се още тази седмица нивото на водата там да падне до едноцифрена стойност. Управляващият директор на Федералната асоциация на германския транспорт по вътрешни водни пътища Йенс Шванен предупреди пред германския вестник „Райнише Пост“, че при подобни стойности търговското корабоплаване вече няма да може нормално да превозва стоки през района.

Последиците вече се усещат.

При критично ниско ниво корабите не могат да използват пълния си товар, защото газенето им трябва да бъде ограничено. Това означава по-малко стоки във всеки курс и значително по-високи транспортни разходи за компаниите. Шванен предупреждава, че при още по-голям спад Рейн на практика ще бъде разделен на две отделни плавателни зони. На север корабоплаването ще може да продължи между холандската граница и Кьолн, както и през каналната система на Западна Германия. На юг движението ще остане възможно по притоците Майн, Мозел и Некар, както и по канала Майн-Дунав. Между отделните участъци обаче може да се появи сериозно транспортно препятствие.

Удар по германската индустрия

Реката е един от основните пътища за доставка на суровини и готова продукция в Германия. По нея годишно пpeминaвaт oĸoлo 285 милиoнa тoнa cтoĸи гoдишнo, a peĸaтa пoeмa oĸoлo 80% oт вътpeшния вoдeн тoвapeн тpaфиĸ нa Гepмaния. По бреговете на реката са изградени големи промишлени центрове, включително стоманодобивни предприятия, химически заводи и автомобилни производства. Зaмecтвaнeтo нa peчния тpaнcпopт e пpaĸтичecĸи нeвъзмoжнo, тъй ĸaтo eднa бapжa изиcĸвa дo 100 ĸaмиoнa или цял тoвapeн влaĸ зa ĸoмпeнcaция. При спадащо ниво на Рейн корабите трябва да намаляват товарите си, което веднага увеличава броя на необходимите курсове. В най-тежкия сценарий някои предприятия могат да изпитат затруднения с получаването на суровини и изпращането на готовата продукция.

Германия облекчава ограниченията за автомобилния транспорт

Заради проблемите с речния транспорт няколко германски провинции вече предприемат извънредни мерки. През уикенда Северен Рейн-Вестфалия - най-гъстонаселената провинция в Германия, както и Долна Саксония, Райнланд-Пфалц и Саар, облекчиха ограниченията за автомобилния транспорт. Целта е да бъдат намалени затрудненията при превоза на товари, причинени от критично ниските нива на реките, включително на Рейн.