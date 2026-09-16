Тя пресъхва и погребва корабоплаването. Задава се брутален скок на горивата
Германия е в шок и ужас
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Германия е в шок и ужас
Критично ниското ниво на водата може да спре корабоплаването по един от най-важните участъци на реката още тази седмица
Мигрант спаси паднал човек в река Рейн в германския град Крефелд, съобщава NBC News. Местната полиция съобщава, че героичният акт се е случил по време...