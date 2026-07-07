Шефът на „Евровизия“ с голяма новина за България: Светът ще ви опознае

"България разполага с изключително силен екип и съм убеден, че предстои нещо наистина специално".“ С тези думи директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн коментира пред престижното американско издание Variety предстоящото домакинство на конкурса у нас, цитиран от bTV.

По думите му именно фактът, че „Евровизия“ никога досега не е гостувала в България, превръща следващото издание в още по-значимо събитие.

„Вероятно много от нашите зрители никога не са посещавали България. Сега те ще имат възможност да научат повече за страната, за хората и за културата ѝ. Това има дългосрочен положителен ефект – както за туризма, така и за международния образ на държавата. Именно в това е силата на подобни световни събития“, подчерта Грийн.

Той разкри и една от големите новини около следващото издание на конкурса. Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) вече е приел Канадската радиотелевизионна корпорация (CBC) за пълноправен член. Това означава, че Канада вече покрива условията за участие в „Евровизия“, като и EBU, и CBC са потвърдили намерението страната да дебютира на сцената на конкурса, който ще се проведе в България.

Според Грийн това е историческа стъпка и поредно доказателство, че „Евровизия“ се превръща във все по-глобален музикален формат.

Директорът на конкурса обясни още, че всяка година държавите трябва да потвърдят участието си до септември. Причините за отказ могат да бъдат различни – от необходимост от пауза до вътрешни организационни затруднения. Окончателният списък на участниците традиционно се обявява през октомври.

„Миналата година имахме 35 държави. Очаквам догодина да са още повече. Всички виждат, че това е фантастично шоу и вратите ни остават отворени. Целта на „Евровизия“ е да обединява света и се радваме, че Канада се присъединява към нас. Ще бъдем тук още много, много години“, заяви Мартин Грийн.

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