Роден хитмейкър в дует с клубна звезда от Ню Йорк

Родният хитмейкър Алек Сандър и клубната звезда от Ню Йорк Аманда Лепор са дует в новото евроденс парче на българския певец "Story of my life". Клипът им е във вечния стил на 90-те – чувствен, но и с ирония и самоирония.

"Любовта идва и си отива като въртележка, връща се отново и отново. Даваме обещания, нарушаваме ги. Събираме се, разделяме се. Това е историята на нашия живот - любов, болка, повторение. И някак всичко това звучи така, сякаш вече сме го чували преди", коментира Алек Сандър.

Аманда Лепор - модел на световните фотографи Давид Лашапел и Тери Ричардсън, позната и от страниците на „Плейбой“, е в ролята на екстравагантна муза. Двамата артисти са колоритни и крайно енергични в задъханото темпо на доброто старо и винаги готино диско, от което винаги може още и още.

Много музика, малко носталгия и елегантна еротика – това е „Story of my life“, която излезе във всички глобални платформи заедно с два ремикса, клипът е във Vevo и платформите за стрийминг.

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