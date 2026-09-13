Ще им вземат ли бебето?
Двойка осиновила дете, треперят да не би да е жертва на трафик
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Двойка осиновила дете, треперят да не би да е жертва на трафик
Органите на реда са задържали двамата български граждани в Нюнкирхен
В „Ничия земя" Даниела Тренчева продължава разследването си за трафик и търговия на български бебета в Гърция. Пред камерата на предаването "Събуди с...
Полицаи от Брезник са задържали перничанин, превозващ чужди граждани. Нелегалният превоз е установен в понеделник , в рамките на специализирана полице...
Ямболският районен съд постанови условна присъда за С.Г., която е неграмотна и безработна. Присъдата е за трафик на бебета, които са били продавани в...