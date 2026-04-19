Българите в САЩ пред изпитание заради по-малко секции

Българските граждани в Съединените щати ще гласуват на общо 24 места, което е сериозно ограничение спрямо предишни избори и пряко следствие от промените в Изборния кодекс, предава БНР.

Четири от секциите са разположени в дипломатическите ни представителства - във Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго, а останалите 20 са изнесени. Намаленият брой пунктове концентрира вота и поставя предизвикателства пред избирателите, особено в големи щати със значителни разстояния.

Най-голямо струпване се очаква в района на Чикаго, където е най-многобройната българска общност в страната. Освен в генералното консулство, там са разкрити още четири допълнителни секции. Изнесени пунктове има и в редица други щати - Джорджия, Пенсилвания, Масачузетс, Тексас, Колорадо, Флорида, Невада, Вашингтон, Охайо, Аризона и Северна Каролина, което частично компенсира ограниченията, но не решава напълно проблема с достъпа.

Особено показателна е ситуацията в Калифорния, където въпреки огромната територия и многобройната българска общност, секциите са сведени до минимум. Освен в генералното консулство в Лос Анджелис, гласуване ще има само в Сан Диего и Сан Хосе. Това означава, че за много избиратели участието във вота ще изисква сериозно пътуване.

„Тази година това ще е единствената секция за гласуване в Северна Калифорния. Други години имаше секции в Сан Франциско, Сакраменто и Конкорд. Избирателите ще трябва да пътуват по-дълго, за да гласуват в единствената секция. Имаме 200 подадени заявления за гласуване. Очакваме рекордна избирателна активност в нашата секция заради това, че ще бъде единствена. Ще се гласува на хартия в нашата секция и очакваме нормален изборен ден“, заяви заместник-председателят на секцията в Сънивейл - Сан Хосе Никола Борисов.

Ситуацията в САЩ ясно показва ефекта от законовите ограничения - по-малко секции, по-големи разстояния и концентриран вот, който може да се окаже решаващ за активността на българите зад граница.

