Спокойствие зад граница. Външно не отчита нарушения на вота

Министерство на външните работи увери, че към момента няма сигнали за сериозни проблеми с гласуването извън страната. Информацията представи заместник-министърът Ради Найденов по време на брифинг, посветен на изборния процес зад граница.

По думите му основната цел е провеждането на честни и спокойни избори, въпреки въведените ограничения. Той подчерта, че институциите са подготвени да реагират при необходимост.

Найденов припомни, че тази година са въведени ограничения върху броя на секциите извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС. Въпреки това МВнР е направило необходимото да открие максимален брой секции там, където има условия, за да се улесни гласуването.

Заместник-министърът призова българските граждани активно да участват във вота и да не се притесняват от опашките. По думите му струпванията на хора са нормални в държави с големи български общности като Великобритания, САЩ, Турция и Германия. „Нека да не плашим хората с това, че има струпване и опашки, нека да ги стимулираме да гласуват“, заяви той.

От МВнР обявиха готовност за удължаване на изборния ден там, където има необходимост, съобразно местното законодателство. Найденов подчерта, че ще бъде направено всичко възможно всеки желаещ да упражни правото си на глас.

Изборният ден вече започна в цяла Европа, след като първи отвориха секциите в Нова Зеландия и Австралия. В държавите с военни действия не са разкрити секции по съображения за сигурност.

От работна група „Избори“ към МВнР напомниха, че адресите на секциите могат да се различават от предишни избори и призоваха гражданите да проверяват предварително информацията. Българите, които не са подали заявление, също могат да гласуват в избрана от тях секция в чужбина, след попълване на декларация.

В края на брифинга Найденов отправи и призив към младите хора с интерес към външната политика да се включат в конкурсите на МВнР, тъй като институцията има нужда от подготвени кадри.

