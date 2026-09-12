Спокойствие зад граница. Външно не отчита нарушения на вота
Въпреки ограниченията за секциите, държавата обещава нормално гласуване
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Въпреки ограниченията за секциите, държавата обещава нормално гласуване
Днес е последният ден за заявления, ЦИК подготвя разкриването на секциите зад граница
Националният омбудсман Мая Манолова ще участва в Дванадесетата световна среща на българските медии по покана на Асоциацията на българските медии по св...
София. Общо 388 служители ще бъдат командировани зад граница за предварителните парламендтарни избори, като 162 от тях са кадри на МВнР. Останалите са...
Велико Търново. 42.62% избирателната активност в Област Велико Търново отчетоха в 17,30 часа от РИК Велико Търново. Десислава Йонкова, председател...
Кабул. В Афганистан изборният ден започна в 7 ч. местно времe (5.30 българско време). Избирателните секции в Кабул и Кандахар започнаха работа при нор...