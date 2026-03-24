Изтича ключов срок за гласуване в чужбина на изборите

Крайният срок за подаване на заявления за гласуване в чужбина на предсрочните избори на 19 април изтича днес, показва хронограмата на Централната избирателна комисия. Българските граждани, които желаят да упражнят правото си на вот извън страната, трябва да подадат заявление в писмена форма или електронно през сайта на ЦИК. След този срок няма да се приемат нови искания за разкриване на секции зад граница. Процедурата е задължително условие за организацията на изборния процес извън страната.

Подадените заявления ще послужат като основа за определяне на местата и броя на секциите в чужбина. До 28 март ЦИК трябва да утвърди конкретните локации, като решенията се вземат по предложения на дипломатическите и консулските представителства чрез Министерството на външните работи.

От комисията очакват своевременно информация от външното министерство, особено за държавите извън Европейския съюз, където организацията на вота е по-сложна. Там предложенията за разкриване на секции са ключови за логистиката и достъпа на избирателите.

С промените в Изборния кодекс от началото на годината беше въведено ограничение до 20 секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън ЕС, което допълнително влияе върху разпределението на изборната инфраструктура.

Днес е и крайният срок районните избирателни комисии да назначат съставите на секционните избирателни комисии, с което приключва важен етап от подготовката за вота.

