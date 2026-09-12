Надпреварата за президент влиза в решаваща фаза. Днес пада първата бариера
ЦИК приключва регистрацията на партии и коалиции, докато шест независими двойки вече заявяват участие в битката за държавен глава
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ЦИК приключва регистрацията на партии и коалиции, докато шест независими двойки вече заявяват участие в битката за държавен глава
До края на 30 юни се подават годишните декларации, плащат се данъци и се внасят окончателни осигуровки
Днес е последният ден за заявления, ЦИК подготвя разкриването на секциите зад граница
За кои пенсионери става въпрос
Крайният срок е 25 август
Предприятията с приходи и разходи под 500 лева и предприятията без дейност нямат това задължение
От НАП съобщиха тези дни, че изпращат имейли или се обажда по телефона на физическите лица
Повече от 742 000 граждани подадоха годишните си декларации в срок
Данни за доходите си подават всички, които са се възползвали от данъчното облекчение за родители, имат хонорари или доходи от наем
Данните са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации
Заповедта е на зам.-министъра на регионалното развитие Ангелина Бонева
Работодателят е длъжен да осигури ползването на поне половината дни отпуск в годината
Ако има данък за довнасяне, той също трябва да бъде платен до края на деня
Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената декларация
Eдин преподавател и двама ученици на възраст от 15 до 18 г. ще имат шанса да заминат на международен космически лагер това лято в САЩ. Той ще се прове...
Изтича крайният срок, в който можем да подадем данъчна декларация, ако през 2015 година сме получавали пари, различни от заплата по трудов договор. Ст...
Срокът за подаване на предложенията за участие в обявения конкурс за лого на Националната галерия в София е до 17:00 часа на 7 септември 2015 г., съоб...
Още седем работни дни имат самоосигуряващите се да подадат декларация образец 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ". Срокът за подаванет...
БСП вече внесе своите документи
Право на декодер имат около 210 хил. души