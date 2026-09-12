ЦИК обяви хронограмата за президентските избори
Партиите имат срок до 9 септември за регистрация, а кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември
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Партиите имат срок до 9 септември за регистрация, а кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември
Ще бъде направена и демонстрация на машинното гласуване
Общо 28 формации ще участват в предсрочния вот
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За изборите 2 в 1 желание за участие са заявили 20 партии и 11 коалиции
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Партията взе страна в спора за хартиената бюлетина
Напрежение в пленарна зала
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новите ходове на държавния глава
Няма технология на този свят, която да не може да бъде манипулирана, каза зам.-председателят на ГЕРБ