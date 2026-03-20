Нов скандал край Варна! Разкриха нелегален старчески дом

Служители на Икономическа полиция разкриха незаконен старчески дом край Варна при съвместна проверка с Агенцията за качеството на социалните услуги. Обектът е функционирал без необходимите документи и лиценз, въпреки че е приемал възрастни хора за грижа и настаняване.

По случая вече е образувано досъдебно производство. Разкритието идва на фона на предишни подобни случаи в региона.

Нелегалният обект се намира в местността Ален Мак и е бил представян като стаи за гости. По първоначални данни обаче в него реално е извършвана дейност по настаняване и обслужване на възрастни хора.

Проверката е установила, че мястото няма изискуемия статут и разрешителни за подобна социална услуга, което го прави незаконно.

Случаят се разследва, като предстои да се изяснят всички обстоятелства около дейността на обекта и условията, при които са били настанени хората.

През юни миналата година във Варненско бяха разкрити още три нелицензирани частни социални заведения, което очертава повтарящ се проблем в региона.

