Капан с коли „втора ръка“! Стотици остават без автомобил и пари
Омбудсманът предупреждава за опасна схема с лизингови коли от чужбина
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Омбудсманът предупреждава за опасна схема с лизингови коли от чужбина
В комплект с телевизора идва мощен саундбар с 2.1-канален звук и 240W мощност
Октомври идва със специални изненади и страшно добри оферти от А1
Всички смартфони се предлагат в комбинация с плановете Unlimited на Vivacom
Перфектният смарт аксесоар за лятото с плановете Unlimited
Всички смартфони от кампанията се предлагат с 24-месечен договор за план Unlimited
Новата услуга е напълно безплатна за клиентите
Селекцията включва модели на популярни марки като Apple, Huawei, Samsung и други
Смартфоните са разработени в партньорство с известния производител на фотообективи Leica
Всяко устройство идва в комплект с безжични слушалки ttec Mode
Като цяло цената на лизинговите услуги зависи от три основни фактора
Оказа се, че има повишение на цената
70 лимузини поръчва Народното събрание
Националният гаранционен фонд ще бъде гарант по новата програма за лизингово финансиране
Офертата включва селекция от бестселъри на бранда при смартфоните и смарт часовниците
Новата iOS 17 вече поддържа VoWiFi – услуга, предоставяща възможност за разговори чрез WiFi мрежа лесно и удобно
Сред промоционалните модели е и Samsung Galaxy A34 5G 128GB,
До края на август потребителите взимат смартфоните със сгъваеми екрани
Програмата е за микро-, малки и средни предприятия до 2,2 млн. лв.
Кредитите, които допускаме да усвоим по време на коледните празници лесно нарастват