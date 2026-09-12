Удар на митницата! Над 54 000 „маркови“ стоки спрени на границата
Три камиона с дрехи, обувки и чанти с логата на световни брандове засечени на Капитан Андреево
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Три камиона с дрехи, обувки и чанти с логата на световни брандове засечени на Капитан Андреево
Стотици спортни стоки без лиценз открити в частен имот, паралелна акция удари и границата
Извършват се разпити на свидетели
Основно на нашия пазар влизат дънки, блузи, очила, парфюми, часовници и маратонки
Открити са дрехи с логото на световноизвестни марки
На митницата в Пирея са задържани 70 000 фалшиви ръчни часовници и 11 600 чифта маратонки
5 713 фалшификати на текстилни изделия, сред които 3 256 спортни комплекта (горнища и долнища), 1 186 суитшъри, 851 тениски и 420 чифта чорапи с лого...
Глоба може да отнесат и купувачите на фалшификати Митничари ще ровят в интернет за сайтове, които продават стоки менте. За целта в отдел "Митничеко р...
София. 25 000 обувки, маратонки и ботуши с фалшиви търговски марки иззе полицията в Пловдив, а трима души са в ареста след акция в складовата база на...
Русе. Голямо количество спортни облекла и обувки, имитиращи известни марки, са били задържани от служителите на Митница - Русе. Те били в камион, нами...
Варна. 18 739 флакона парфюмерийни продукти, имитиращи световноизвестни марки, задържаха служителите на Митница Варна. Стоката е пристигнала с камион...
Хасково. Полицаи от Свиленград иззеха 7963 незаконни текстилни изделия с лого на търговски марки, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВ...
Надпис "Баркодът е невалиден" издава продуктите с неясен произход
В кремвиршите пък слагат свински кожички, натриев нитрит и купчина Е-та
Бизнесът с фалшиви стоки и имитации достига 200 млрд. евро годишно и печалбата от него в Европа почти настига по обем тази от търговията с наркотици....
Хасково. Нелегален цех за фалшиви стоки в харманлийско запечатаха митническите и данъчните служби. Натъпканият с ментета обект в с. Поляново е разкр...
Хасково. Хиляда ментета на Хелоу кити разкриха митническите служители на Капитан Андреево. 480 детски раници и още толкова детски портмонета менте, с...
Хасково. Витрините на седем бижутерии в Хасково "олекнаха" откъм стока, след като при акция на полицията бяха иззети 248 златни и сребърни накити с ло...