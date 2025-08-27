Мощна акция срещу ментетата в "Слънчев бряг"

Районната прокуратура в Бургас ръководи разследването по досъдебно производство за използване за търговска дейност на стоки, имитиращи търговски марки, без правопритежателите да са дали съгласие за това.

Делото е образувано в резултат от специализирана акция за защита на интелектуалната собственост, проведена в курортния комплекс „Слънчев бряг“.

В хода на операцията са извършени претърсвания в търговски обекти и складово помещение, намиращи се на територията на курортния комплекс. Иззети са значителни количества текстилни изделия, обувки, чанти, носещи отличителни знаци на световноизвестни търговски марки. Извършват се разпити на свидетели, предава БГНЕС.

На иззетите от артикули от търговската мрежа ще бъде изготвена съдебно-маркова експертиза. Тя има за цел да установи до каква степен въпросните стоки имат знаци, които са визуално, фонетично и смислово сходни на посочените регистрирани търговски марки.

