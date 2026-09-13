Президентската битка се заплита: 8 партии и 11 независими кандидати напират към „Дондуков“ 2
ЦИК отчете първите заявки за вота на 25 октомври, а срокът за инициативните комитети изтича на 14 септември
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ЦИК отчете първите заявки за вота на 25 октомври, а срокът за инициативните комитети изтича на 14 септември
Премиерът отрече информацията, че предстоят промени в правителството
Днес е денят за размисъл преди изборите за президент, насрочени за 6 ноември. Едновременно с изборите ще се проведе и референдум с три въпроса: Подкр...
В деня, в който ще се проведат президентските избори тази година, може да има цели два референдума. Това заяви председателят на Народното събрание Цец...
Хилари Клинтън и Доналд Тръмп печелят първичните избори в Ню Йорк. Двамата са основните претенденти за номинациите на демократите и републиканците за...
Юлий Павлов,социолог До президентския вот наесен е възможно да се появят всякакви кандидатури. Както виждаме, има наплив от мераклии да се пробват, к...