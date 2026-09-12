Пулев от Пекин: Искаме китайски инвестиции с висока добавена стойност
Електромобили, енергетика, високотехнологично производство и декарбонизация влязоха сред големите теми на разговорите
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Електромобили, енергетика, високотехнологично производство и декарбонизация влязоха сред големите теми на разговорите
Тя стартира едновременно в 31 европейски държави
Страната ни е основен доставчик на ключови суровини за Европа
Милена Стойчева посрещна в министерството на иновациите и растежа делегация от 15 иновативни компании от САЩ
Ще продължим да подкрепяме честния, прозрачен и социално отговорен бизнес, който разкрива високоплатени работни места, заяви президентът пред германс...
Ню Йорк. „България трябва да изнася иновативни продукти с висока добавена стойност. Иновациите са основен двигател за постигането на ускорен икономиче...