Данъчна революция в Полша! Вдига налога за големия бизнес, облекчава средната класа
Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
Следете всички новини, анализи и коментари за Данъчна Система. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
"Най-грешното решение е да променим сега данъчната система", заяви финансовият министър Владислав Горанов по време на 10-ата среща между бизнеса и пра...
София. България има сериозно забавяне на реформите в ключови сектори, констатира Европейската комисия в доклада си за напредъка на реформите в странат...