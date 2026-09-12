Данъчна революция в Полша! Вдига налога за големия бизнес, облекчава средната класа
Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
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Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
ДДС за ресторантьорите остава 9%, данъчните оценки не се променят
Значителни приходи от корпоративен данък спасяват бюджета от по-голям дефицит
Отчита се все по-добро доброволно деклариране и плащане от страна на бизнеса, каза Румен Спецов
Да се предлага компаниите да плащат данък върху нещо, което не съществува, е абсурд, обявиха работодателите
Държавната хазна губи по 260 млн. лв. годишно от корпоративен данък заради трансфери на печалби и доходи към чужбина. Това става ясно от писмен отгово...
София. Министерски съвет одобри промени в Законa за корпоративното подоходно облагане. По този начин се разширява обхватът на общините, в които може д...
София. Бизнесмени, които дават стипендии на ученици или студенти, поне за година ще плащат по-малко данъци. Мярката е част от промени в Закона за корп...