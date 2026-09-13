Сериозни пропуски в отбраната на България при въздушни атаки!
Цветлин Йовчев предупреждава за слабости в антидрон системите и защитата на критичната инфраструктура
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Цветлин Йовчев предупреждава за слабости в антидрон системите и защитата на критичната инфраструктура
Дали ще влезе гадният закон във футбола
Ситуацията е била силно подценена, категоричен е експертът по сигурността
Нов директор вчера оглави районното полицейско управление в Стамболийски
Колегите се отдръпват от ваксинирането, казва Диян Стаматов
Става дума за наличието на здравна информационна система
Няма аутсайдери в европейския футбол, заяви треньорът на Лудогорец
Документите не са коректни и има пропуски и несъответствия
Всеки фен закупил електронен пропуск получава 50% отстъпка
Искам 10 билета, запазете ми 20, с подобни телефонни обаждания бяха залети шефовете на "Левски" и служителите на клуба след 0:0 в първата среща с "Мар...
Димитър Бербатов се върна на терена за половин час при гостуването на АЕЛ (Калони), първи осминафинал за Купата на Гърция. ПАОК обаче загуби с 1:2. То...
Русе."Констатациите показаха, че останалите три помощни училища са дори по-неподготвени от 4-то помощно за подобни случаи. Това означава, че имаме сис...
Пазарджик. Близо 35 килограма месо и четири литра мляко бракуваха проверяващи в Пазарджик. От началото на месец май инспекторите от отдел "Контрол на...