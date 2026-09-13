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Бербо пропуска, ПАОК пада 1:2

Бербо пропуска, ПАОК пада 1:2

Димитър Бербатов се върна на терена за половин час при гостуването на АЕЛ (Калони), първи осминафинал за Купата на Гърция. ПАОК обаче загуби с 1:2. То...

07 януари | 18:35
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Бракуваха 35 килограма месо

Бракуваха 35 килограма месо

Пазарджик. Близо 35 килограма месо и четири литра мляко бракуваха проверяващи в Пазарджик. От началото на месец май инспекторите от отдел "Контрол на...

10 май | 11:40
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