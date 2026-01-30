Пето "ДА"! Кой ще бъде служебен премиер?

Пето "Да" за служебен премиер получи президентът Илияна Йотова. Заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева заяви пред журналисти, че не бяга от отговорност и е съгласна да поеме поста на служебен премиер.

"С президента Йотова проведохме среща, последователна съм в това, което заявих по време на изслушването си в НС. Заявих, че не бягам от отговорност, сега отново потвърдих това мое решение. Ясно казах на президента "Да, приемам", каза тя.

Тя припомни, че преди два дни НС е взело решение за изменение на Закона за сметната палата, което предвижда дейностите по декларирането на имуществени интереси на лицата, заемащи публични длъжности, конфликт на интереси и превенцията да преминат към Сметната палата. "Отчитайки опита, който имам в осъществяване на прозрачност и превенция на корупцията, предстоят отговорни задачи, за да може да бъде осъществена организацията в Сметната палата", каза още Къдрева.

Тя бе запитана колко бързо може да сформира кабинет. "Ще изчакам решението на президента, за да мога да мисля в тази посока. Не бягам от отговорност. Изключително трудна задача ще бъде за сформирането. Предполагам, че за всеки един от нас-кандидатите ще бъде трудно, не познаваме тази дейност и този процес", обясни още Къдрева.

По-рано тя пристигна на „Дондуков“ 2 за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура по назначаване на служебно правителство. Йотова я посрещна на входа на президентската институция. Срещата между тях бе закрита.

Днес бе четвъртият ден от срещите на Илияна Йотова за потенциален служебен премиер. Председателят на Сметната палата Димитър Главчев, заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова, подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова изразиха готовност да поемат поста, а останалите – отказаха.

Във вторник (27 януари) президентът Йотова се срещна и с председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян, която отказа поста на служебен премиер.

В сряда (28 януари) Йотова проведе закрити срещи и с управителя на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев и подуправителите на банката - Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров. Тогава Гюров изрази готовност да поеме поста на служебен премиер. "Готов съм да поема отговорността, ако това стане, при ясни принципи и без скрити условия", каза той пред журналисти след срещата с Йотова.

В четвъртък (29 януари) Йотова се срещна с омбудсмана на Република България Велислава Делчева и с нейният заместник Мария Филипова.

Омбудсманът повтори позицията си, че няма желание да излиза от оглавяваната от нея институция.

Заместник-омбудсманът Мария Филипова ще приеме да стане служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова прецени да й възложи поста на служебен министър-председател. Това съобщи самата Филипова след среща с държавния глава.

Според член 99, алинея 5 на Конституцията, след като не е постигнато съгласие за образуване на правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Президентът може да избира за служебен премиер измежду следните ръководители на институции - председателя на Народното събрание, управителя или подуправителя на БНБ, председателя или заместник-председателя на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник. След разговорите с тях Йотова следва да обяви избрания от нея служебен премиер

