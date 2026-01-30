Димитър Главчев: Готов съм да поема служебния кабинет

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев заяви, че е склонен да приеме поста на служебен министър-председател. Той направи изявлението пред журналисти след проведена среща с президента Илияна Йотова.

Свикнал съм да си изпълнявам конституционните задължения, имам два пъти повече основания да не приема, тъй като два пъти вече бях служебен премиер, само че това е лично, няма такъв текст в Конституцията, който да ограничава. Казах на президента, че съм склонен да приема, при положение, че изборът е на г-жа Йотова след това, обясни Димитър Главчев.

Главчев подчерта, че по време на разговора не е бил обсъждан евентуален състав на служебно правителство. По думите му държавният глава не е поставял никакви предварителни условия, нито изисквания, свързани с бъдещ кабинет.

Изявлението идва на фона на финалната фаза на президентските консултации за назначаване на служебен премиер и засилва очакванията за предстоящо решение от „Дондуков“ 2.

"Никакви предварителни условия не е поставяла президентът Йотова, нито и двата предишни пъти президентът Радев. Никой не ми се е месил и в работата на служебен премиер", посочи още Главчев.

"Положихме максимални усилия и двата пъти изборите да бъдат честни. Не е обсъждана и дата за изборите“, посочи председателят на Сметната палата.

"Всеки, който има представа от организиране на избори знае, че членовете на СИК се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината върху който и да е служебен премиер и правителство, за случващото се там, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации", каза още Главчев.

"В СИК не само, че няма участие на правителството, а е забранено да се намесва там, защото ще е намеса в честността на изборите. Партиите са играчите там", допълни той.

