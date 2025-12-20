Топ политолог видя двойни избори, гореща прогноза за Радев

Ако имаме нова политическа сила, ситуацията ще се промени и ще има нови възможности за комбиниране. Това е по-малко вероятно да се случи на изборите през пролетта. По-вероятно е да се случи при втори предсрочни избори през 2026 година, които вече се прогнозират. Това заяви политологът Огнян Минчев в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

Третият мандат

"Изненади могат да се очакват, но те няма да имат особен смисъл. Няма партия, която да иска да създаде правителство. Всички, които ходиха при президента, декларираха, че не се интересуват от създаване на правителство в този парламент", каза анализаторът.

"На когото и да бъде даден мандата, той ще бъде отминат, така както и първите два", категоричен е той.

Изборният кодекс - машини или хартия

"Когато има желание едни избори да бъдат почтени и честни, не технологията на провеждането им е най-важна, а политическата и административна организация на организирането им", заяви Минчев.

"Спорът машини или хартия затъмнява факта, че именно тази организация куца сериозно от много време насам. Промените в Избирателния кодекс винаги се правят в последния момент, въпреки препоръките на европейски институции да се правят промени не за следващи, а за по-следващи избори", каза политологът.

"Както хартията, така и машините имат своите плюсове и минуси. С машини вече почти никой в Европа не гласува заради възможността за намесата на хакери", обясни той.

По думите му пропагандно се завишава ролята на деформациите при отчитането на вота.

Според него споренето за технологията са отбиване на топката в ъгъла.

Оставката на кабинета

"Няма да коментирам желанията на Асен Василев за пълна власт. Има политическа борба между партиите, подали оставка и опозицията за това по какъв начин да бъде третиран протестът. Правителството не случайно подаде оставка толкова бързо. Основната цел бе да се потисне протеста, защото ако се бяха заинатили, протестът може би щеше да набере динамика въпреки празниците в полза на опонентите на властта", каза Минчев.

"Подаването на оставка до известна степен обезсмисли протеста и предотврати разрастването му. Той беше против бюджета и против правителството", обясни анализаторът.

"ПП-ДБ имат интерес от още протести. Те искат да се поддържа патосът на протеста. Това мобилизира хората и повишава шанса хората да излязат да гласуват и опозицията да получи повече избиратели. Ако протестът постепенно започне да спада, това ще има негативно въздействие именно върху тези неща - процент и брой на гласувалите и граждани, подкрепили именно опозиционните партии в този парламент", каза политологът.

Излиза ли Радев на терен

"Ако нямаме нов политически играч на сцената, който да мобилизира нови гласоподаватели, то след изборите ще изпаднем в същата блокада, в която се намираме от 2021 година. Очевидно е, че политическите партии, които са на сцената много трудно могат да формират коалиция. И трите коалиции, които бяха формирани в този период, бяха много крехки", прогнозира той.

По думите му ще изпаднем в аналогична ситуация.

"Ако имаме нова политическа сила, ситуацията ще се промени и ще има нови възможности за комбиниране. Това е по-малко вероятно да се случи на изборите през пролетта. По-вероятно е да се случи при втори предсрочни избори през 2026 година, които вече се прогнозират", заяви Минчев.

"Радев заема интересна позиция, която според него е печеливша. От една страна твърди, че е президент, от друга страна, движения като "Трети март" заявяват, че симпатизират на президента и го считат за свой неформален лидер. Ще видим дали държавният глава ще реагира по някакъв начин", заяви политологът.

Минчев подчерта, че лидерът на "Трети март" е участвал в създаването на партията на Васил Божков и на Иван Гешев.

По думите му Радев наполовина е излязъл от президентството.

Евентуалните партньори на Радев

"Много е вероятно ПП-ДБ да бъдат в партньорство с Радев и неговата партия, без значение дали то ще е публично и ще доведе до коалиция или ще е задкулисно и просто ще си оказват услуги. С ПП-ДБ очаквам да има сътрудничество", заяви Минчев.

"По силата на своето лично позициониране и гледни точки, Радев е по-скоро в сектора на БСП, "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, но това са и неговите конкуренти при създаването на партия. Как той ще си изиграе картите, за да разшири избирателите си, какво ще направи, за да вземе допълнителна част от избирателите, които са в центъра или които не гласуват, ще видим като излезе на терен лично", смята анализаторът.

Новият премиер

"Доколкото мога да съдя от информациите, които се появяват като слухове, ПП-ДБ които считат, че са хегемон в прехода, биха искали да е човек, който изразява тяхната гледна точка. Считат, че Андрей Гюров е единствената фигура, която може да го стори". каза политологът.

"Дали Радев ще се спре на Гюров, който имаше юридически проблеми със статута си в банката, ще видим", коментира Минчев.

"Ако имаме предвид начина и изказванията при учредяването на "Трети март" като партия днес, трябва да се ориентираме към варианта Радев да излезе на по-късен етап от президентството", добави той.

"Ако излезе на терен косвено, че е вдъхновил някого, това няма да бъде достатъчно основание за категоричен успех", коментира Минчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com