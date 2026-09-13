Огнян Минчев: Западната „демократизация“ хвърли Близкия изток в кървав хаос
Свалянето на диктатори отвори път към ислямисти, граждански войни и мощна миграционна вълна към Европа
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Свалянето на диктатори отвори път към ислямисти, граждански войни и мощна миграционна вълна към Европа
Нужни са нови партии, каза проф. Огнян Минчев
Огнян Минчев разкри картите на партия "Трети март"
Ще пропуснат Коледа, Нова година, Йордановден и Ивановден - поновому и постарому... Така им се пада. За зла круша - зъл прът!
Трудно ми е да преценя кой ще излезе победител, каза политологът
Договарянето на регулаторите е в основата на преговорите, смята Огнян Минчев
Решението на ДБ да преговаря е знак за една нормализация, с оглед невъзможността да се излъчи редовно правителство
За лидерите на ПП отношенията им с "Възраждане" не са разделени от червена линия или санитарен кордон
Радев има планове да гушне цялата власт - всичката, сега, разкри политологът
Ще оттеглят ли демократите Байдън от битката за Белия дом?
Каквото и мнозинство да се състави, то не може да мине без депутатите на ГЕРБ и ДПС
В противен случай политическата класа, която ни управляваше през последните десетилетия, ще стане излишна
Готвят се да абортират вота на гражданите на 2 април, написа Минчев
Групата на Слави е наясно, че танцува последен сезон в парламента и в голямата политика
Няма никакъв принос във външната ни политика
Той взе страна, като вдигна юмрука, каза Огнян Минчев
Фойерверките със скандали може да подплашат хората, твърди политологът Огнян Минчев
това прогнозира политологът Огнян Минчев
Радев бърза с изборите, за да си разчисти пътя за политически проект, каза Огнян Минчев
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