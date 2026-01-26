Кървава битка в наш град. Радев, Борисов и Василев в челен сблъсък

Румен Радев ще оглави пловдивската листа на формацията, с която ще участва в предстоящите парламентарни избори. Това твърдят близки до президента, ангажирани с изграждането на неговия политически проект, пише "Марица".

Освен под тепетата, Радев ще бъде водач и в един от столичните многомандатни райони.

Като водач на пловдивската листа Радев вероятно ще се изправи в директен челен сблъсък с Бойко Борисов, който по традиция оглавява листата на ГЕРБ-СДС под тепетата.

В последните избори същата роля под тепетата пое и настоящият шеф на "Промяната" Асен Василев, който дублира първите места в 16 МИР Пловдив-град и в родния си Хасково.

Според социолози подобна лидерска битка между тежки политически фигури ще има силен символен заряд и резултатът от нея ще бъде знаков за цялостната политическа картина в страната.

Имената, които ще се подредят след Радев в пловдивската листа, все още се уточняват. Селекцията обаче е в разгара си и е подчинена на строги критерии.

"Напливът е голям, има и доста познати лица, но идеята е да се избегнат хора, които по някакъв начин са били свързвани със скандали, дори и по-късно да са били оневинени. Не се котират и партийни номади, минали през няколко формации", коментира запознат с процеса.

Първото име от Пловдив, което публично заяви готовност да се включи в проекта на Радев, е бившият вътрешен министър Иван Демерджиев. В интервю за Дарик той подчерта, че би подкрепил президента без колебание.

"Това е кауза за бъдещето на България. Тя е важна за всички нас и за децата ни. Говорил съм много с Румен Радев за бъдещето на страната", заявява Демерджиев.

Сред най-близките до президента фигури под тепетата мнозина посочват и бившия областен управител Ангел Стоев, който три пъти заемаше поста по време на служебните правителства, назначени от Радев. Той остава част от твърдото ядро около държавния глава в региона.

Все още не е напълно ясно по какъв точно механизъм досегашният държавен глава ще участва в изборите. Поради липсата на време за регистрация на собствена партия, Радев най-вероятно ще последва примера на Симеон Сакскобургготски от 2001 г. и ще избере две или три по-малки формации, които да се явят като мандатоносители на проекта му.

