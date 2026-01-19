Голям капан с изборите. Неочаквана ситуация

Голям капан дебне изборите. "Ако никой от домовата книга не иска да стане премиер, то няма как да се назначат предсрочни парламентарни избори", предупреди в интервю за бТВ бившият конституционен съдия проф. Пламен Киров.

С един и същи указ държавният глава назначава служебен премиер и насрочва до два месеца датата на предсрочния вот. Ако няма служебен премиер, няма и избори, стана ясно от думите на проф. Киров. Според него някой от т.нар. "домова книга" ще трябва да се жертва. Прогнозата му е, че това ще бъде старият служебен премиер Димитър Главчев, шеф на Сметната палата.

Андрей Гюров не може да бъде избран за служебен министър-председател, тъй като има един висящ спор дали може да заема тази длъжност като подуправител на БНБ. „Направиха много лоша услуга на Румен Радев тези, които подкрепят Андрей Гюров за служебен премиер, тъй като той е политическа фигура“, допълни проф. Киров.

„Към момента няма окончателен акт, който да освобождава Андрей Гюров от длъжността подуправител на БНБ. Той е отстранен, но не е освободен. Затова чисто юридически не съществува пречка той да бъде кандидат за министър-председател и да бъде назначен“, каза в същото време в интервю за Нова тв преподавателят по Конституционно право доц. Христо Орманджиев.

Той коментира и въпроса какво се случва, ако само един от всички потенциални кандидати за служебен премиер се съгласи, но президентът не е съгласен с неговата кандидатура или със състава на кабинета. "В този случай избор на практика няма. Президентът ще бъде длъжен да назначи единствения съгласил се кандидат. Конституцията е изрична - по член 99, алинея 5 той трябва да назначи служебно правителство и да насрочи избори“.

Орманджиев подчертава, че ако президентът откаже, ще се стигне до институционален блокаж: „В такъв случай неизбежно ще се стигне до тълкуване от Конституционния съд, защото държавният глава няма право да не изпълни конституционната норма“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com