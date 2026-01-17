5 знака, че Радев скача на партийния фронт

Президентът Румен Радев очевидно приближава максимално изтребителя си в окото на политическата буря

Една усмивка и 5 знака показаха, че този път той е на крачка да напусне „Дондуков“ 2 и да се яви на предстоящите извънредни избори за парламент като лидер на собствен политически проект.

Ключовата фраза

Отиваме на избори, каза с подчертано доволна усмивка Радев, секунда след като от името на дерибеите на Доган Хайри Садъков му върна в петък третия мандат за кабинет.

Мнозина се запитаха дали тази фраза не означава, че Радев включва и себе си в надпреварата за 52-ото Народно събрание. Още повече, че в дните преди това най-приближеният до Президентството социолог Слави Василев даде две интервюта, в които убедено заяви, че точно сега е моментът Радев да влезе в изборната битка.

Първата податка, че Радев наистина прави партия, дойде от него самия, когато в края на миналата година той заяви пред журналисти, че ще обяви проекта си, когато най-малко го очакват.

Денят на клетвата

Още 4 знака показаха в последните два дни, че Радев най-вероятно е взел решението си за скок на партийния терен. В петък „Марица“ гръмна, че президентът подава оставка в най-важния за него ден -19 януари, когато два пъти положи клетва като държавен глава.

Клипът с агитация

Малко след това в петък президентският съветник по сигурност и отбрана, бивш военен министър, Димитър Стоянов, който е дясна ръка на Румен Радев, пусна във фейсбук изненадващо видео, в което хора призовават Радев да излезе на избори.

"Изминаха 9 години, откакто президентът Румен Радев дойде в Симеоновград и това, което той обеща, го изпълни и устоя своите обещание. Сега Ви моля, господин генерал, моля Ви, влезте дълбоко в политиката и отървете българския народ от тази агония, защото само Вие можете! Нека България запомни името Ви вовеки! Успех!", казва във видеото мъж около 50-те.

Глас зад кадър се обръща към друг, когото нарича "Койчев", и го пита при едни евентуални парламентарни избори "в края на март или април месец", ако излезе Румен Радев би ли го подкрепил. "При положение, че се кандидатира - винаги!", отвръща той.

"И сега съм при работническата класа", продължава гласът зад кадър, представяйки трети човек, когото пита: "Ярославе, за кого би гласувал на следващите парламентарни избори?". "Ще гласувам за генерал Румен Радев, ако се кандидатира", отвръща мъжът.

Видеото продължава с "анкета" със същия въпрос и сходни отговори.

Патерицата Трети март

Днес в ефира на Нова Нюз излезе лидерът на партия „Трети март“ Тихомир Атанасов, за да каже отново, че Румен Радев е техен неформален лидер и ако президентът излезе от „Дондуков“ 2, веднага му отстъпва мястото на партиен лидер. Радев два пъти се разграничи вече от Трети март, но Атанасов каза, че това не го притеснява, защото за него и съмишлениците му Радев е техен лидер и ще гласуват само за него.

Опашка от кандидат-депутати

Президентът Румен Радев подава оставка в понеделник пред Конституционния съд, съобщи днес Епицентър.бг, позовавайки се на свои източници. Според тях пред кабинета на другия президентски съветник Николай Копринков "имало опашка за кандидат-депутати".

Това бил отдавна замислен ход, който се реализира сега, след неуспешно връчените мандати за реализиране на правителство и под въздействието на съветниците на Радев.

По конституция Румен Радев ще бъде заместен от вицепрезидента Илияна Йотова.

Безпрецедентен ход

Ако Радев подаде оставка и излезе от „Дондуков“ 2 в понеделник това ще е безпрецедентна абдикация в най-новата ни история.

Има три варианта – ако Радев обяви своя партия, времето за учредяване и регистрация няма да му стигне. Ако се окаже, партията е с чуждо име, но с негови кадри, ще потвърди всички сигнали през последните две години, че отдавна се занимава с партийно строителство.

Логична изглежда и третата хипотеза – Радев да обедини около себе си в коалиция различни малки партии, които да се превърнат в новия Отечествен фронт, с който той да се яви на изборите. Дали това ще стане сега или на следващите избори, предстои да видим още в понеделник.

