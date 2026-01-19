Проф. Пламен Киров с гореща прогноза! Служебният премиер

„Не мога да имам прогнози, тъй като кристална сфера не притежавам още, но ми се струва, че се повтаря историята като мача с великите гросмайстори Боби Фишер и Борис Спаски. Спаски започва да се мъчи да отгатне какви пъклени планове и замисли има Боби Фишер, изпада в тежък цайтнот и след което Фишер печели партията. Така и с Нероден Петко се занимаваме повече от година“. Това заяви бившият конституционен съдия, а сега преподавател по Конституционно право в СУ проф. Пламен Киров пред bTV за евентуална партия на президента Румен Радев и неговото излизане на предсрочните парламентарни избори.

Той обясни, че ако и двамата – и Радев, и Йотова подадат оставки, председателят на Народното събрание изпълнява функциите на президент, назначава един от заместниците си за временен председател на парламента и насрочва до два месеца президентски избори.

Проф. Пламен Киров поясни, че ако президентът Румен Радев реши да излезе на предсрочните парламентарни избори, трябва да подаде оставка пред Конституционния съд, съдът трябва да разгледа оставката и да вземе решение за прекратяване на мандата.

„КС не може да откаже, ако се убеди, че това е волята на президента“, добави той. Ако и Илияна Йотова подаде оставка като вицепрезидент, тогава ще има предсрочни президентски избори.

А кой ще е служебен министър-председател?

Според проф. Пламен Киров някой трябва да се жертва, за да стане служебен министър-председател. Той смята, че това ще бъде старият служебен премиер – Димитър Главчев.

Проф. Пламен Киров заяви, че ако никой не иска да стане служебен министър-председател по домовата книга, тогава президентът трябва да направи нови консултации. Ако обаче държавният глава подаде оставка пред Конституционния съд, тогава консултациите ще се проведат от вицепрезидента.

Той е на мнение, че Андрей Гюров не може да бъде избран за служебен министър-председател, тъй като има един висящ спор дали може да заема тази длъжност като подуправител на БНБ. „Направиха много лоша услуга на Румен Радев тези, които подкрепят Андрей Гюров за служебен премиер, тъй като той е политическа фигура“, допълни проф. Киров.

Според него няма да бъде нормално, ако президентът назначи председателя на Народното събрание за служебен министър-председател.

"Ако никой от домовата книга не иска да стане премиер, то няма как да се назначат предсрочни парламентарни избори.", каза конституционалистът.

Проф. Пламен Киров призова народните представители да не пипат Изборния кодекс, за да не станат големи бели. „Да се въведат нови машини със сканиращи устройства, чисто логистично от организация и въвеждане на тази нова технология няма да има време. Нищо да не бъде пипано и така най-добре“, призова още конституционалистът.

