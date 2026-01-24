Ето къде отиде Радев, след като излезе от президентството СНИМКА

Къде отиде Румен Радев, след като вчера в 16 часа излезе от президентството? Отговор на този въпрос дадоха една снимка и една фейсбук публикация в профила на певицата Полина Алексиева. Тя е пуснаха интелигентен пост за силата, властта, честността и истинските каузи. Новината съобщи "Флагман", посочвайки, че бившата президентска двойка явно е била на пианобар.

Ето какво написа под снимката Полина Алексиева:

"Понякога най-голямата сила не е да се задържиш на власт, а да слезеш от върха, за да вървиш редом с хората.



Днес не беше край, а изпращане.

Не на човек, а на една роля.



Хората не следват постове и титли – следват смелост, честност и визия. И когато една кауза е истинска, тя намира своя път – дори когато пътят е труден.



Историята не се пише от удобните решения,

а от смелите.



Не всяка оставка е отстъпление.

Понякога е начало.



Когато хората вярват –

пътят тепърва започва!"

Постът на Полина вече е с близо 13 000 лайка и над 800 коментара.

