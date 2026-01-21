Покана за учредително събрание на политическа партия „ЗЛАТИЯ“

Уважаеми Дами и Господа,

Заповядайте на Учредително събрание на политическа партия ЗЛАТИЯ! Ще ви очакваме на 24.01.26 г. /събота/ от 18 часа в София, бул.Цариградско шосе №357, зала "Монтесито".

От Инициативен комитет на ПП ЗЛАТИЯ





Учредителна декларация на Политическа партия „Златия“

Ние, граждани на Република България, вярващи във върховенството на закона и демокрацията, обявяваме създаването на политическа партия „Златия“. Осъзнаваме, че обществото има нужда нова политическа формация, която да изрази ефективно обществената воля. Създаваме партията, за да защитим интересите на гражданите и да разрешим някои от най-значимите обществени проблеми. В последните години наблюдаваме липса визия на развитието на страната, потъпкване на основните принципи и ценности и неефективност на институциите. Отказваме да живеем в страна, в която върховенството на закона не е основен и неотменим принцип. Искаме нашата родина да бъде пример за развита европейска държава.



Обединени от гражданския си дълг и желанието да работим за просперитета на Република България, Инициативният комитет приема и подписва декларация за учредяването на Политическа партия „Златия“.



Политическа партия „Златия“ определя за свои основни цели: ускоряване на икономическото развитие в Република България, премахване на корупционните практики, подобряване качеството на живот на гражданите, повишаване качеството на образованието, реформиране на държавния апарат с цел независими и работещи институции, развиване на външнополитическите отношения на страната, гарантиране на върховенството на закона, утвърждаване на духовните, моралните и културните ценности.



За изпълнение на поставените от нас цели ще се ръководим от следните принципи: законност, независимост, върховенство на правото и равнопоставеност пред закона, справедливост, народен суверенитет, свобода на мисълта и словото, провеждане на независима вътрешна и външна политика, политически плурализъм, разделение на властите, зачитане интересите на българските граждани, свобода на пазарната икономика и защита на свободната стопанска инициатива.



Инициативният комитет свиква учредително събрание на Политическа партия „Златия“, което ще се проведе на 24.01.2026 г. от 18:00 ч. в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №357, хотел „Монтесито“, зала „Монтесито“.



Учредителната декларация е приета на проведено събрание на Инициативния комитет за учредяване на Политическа партия „Златия“ на 7 януари 2026 г. на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за политическите партии.

