Строителна лавина до София, индустриално село става магнит

Казичене отдавна не е просто периферно софийско село. То е територия, в която индустрията, логистиката и новото жилищно строителство се преплитат в динамика, характерна за бързо развиващите се крайградски зони на Европа. Разположено само на около 12–14 километра от центъра на столицата, селото се превръща в магнит за купувачи, инвеститори и компании, които търсят стратегическа локация, големи терени и отлична инфраструктура.

Пазар с голямо предлагане и силно разслоени цени

Имотният пазар в Казичене е един от най-активните около София. Данните от водещите портали показват необичайно голям обем на предлагане. Според Imoti.com в селото има около 90 активни обяви, със средна цена на имотите 1 492 904 лв. и средна цена на квадратен метър 804 лв.

Imot.bg отчита средна цена от 815 126 евро и 429 евро/кв.м, като алтернативна извадка показва по-ниски стойности – 267 749 евро и 120 евро/кв.м.

Разликите в статистиката не са грешка, а отражение на специфичния профил на селото. В Казичене се продават едновременно малки апартаменти в нови кооперации, стари къщи, големи парцели, индустриални терени и бизнес имоти. Това прави пазара силно разслоен – от имоти за под 100 000 евро до терени за над 600 000 евро.

Какво се предлага - от нови апартаменти до индустриални гиганти

Пазарът е необичайно разнообразен. В жилищния сегмент се предлагат едностайни, двустайни и тристайни апартаменти в ново строителство, включително бутикови сгради с планирано завършване през 2026 г.

Къщите варират от традиционни постройки до модерни домове с големи дворове.

Най-голям дял обаче имат парцелите и бизнес имотите. Според Bazar.bg в Казичене се предлагат 73 парцела и 24 бизнес имота – впечатляващ обем за село около София.

Това включва складови бази, производствени халета, логистични центрове и терени с потенциал за развитие.

Кой търси имоти в Казичене

Профилът на купувачите е двоен. От една страна са хората, които търсят жилище близо до София, но на по-ниска цена от южните райони. Те избират Казичене заради добрата инфраструктура, близостта до природата и наличието на ново строителство.

От другата страна са инвеститорите и фирмите. За тях Казичене е стратегическа точка – близо до Околовръстното, Цариградско шосе, жп линията и големите търговски артерии. Търсят се големи парцели, терени за логистика, складове, производствени бази и имоти с възможност за разширяване. Интересът е устойчив и растящ, особено след разширяването на бизнес зоните на изток.

Индустриалният профил: сърцето на развитието

Казичене е едно от най-големите индустриални ядра около София. Тук се намират логистични центрове, складови бази, транспортни фирми и производствени предприятия. Индустриалният характер на селото не е страничен елемент, а основен двигател на икономическата му активност.

Големите терени, добрата транспортна свързаност и близостта до ключови пътни артерии превръщат района в предпочитано място за компании, които търсят база за разрастване. Това обяснява и високите цени на бизнес имотите, както и големия брой активни обяви в този сегмент.

Инфраструктура и природа: необичайна комбинация

Казичене предлага рядко срещан баланс между индустриална зона и природна среда. От една страна са складовете, логистичните центрове и новите кооперации. От другата – близостта до Панчаревското езеро, зелените площи и възможностите за разходки и спорт.

Imoti.info подчертава именно тази комбинация – спокойствие, природа и удобен достъп до града.

Железопътната гара, автобусните линии и бързият достъп до Околовръстното правят селото едно от най-добре свързаните около София.

Новият тип крайградски райони

Казичене е пример за новия тип крайградски райони – места, в които индустрията и жилищното строителство се развиват паралелно, а интересът на инвеститорите и купувачите расте едновременно. Силната инфраструктура, стратегическата локация и големият избор от имоти превръщат селото в магнит за хора и бизнеси.

Строителната лавина около София вече има своя индустриален епицентър – и това е Казичене.

