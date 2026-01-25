Пеканов призна за партията на Радев

Бившият вицепремиер в служебни правителства на Румен Радев Атанас Пеканов отрече да има нещо общо с партията на досегашния държавен глава.

"В момента имам други професионални ангажименти. В краткосрочен план не съм тръгнал към политиката", каза той пред БНР.

Според него всеки българин, който може да допринесе по някакъв начин за това институциите да са по-силни и да се справят по-добре, трябва да се отзове, когато бъде призован. За момента съм избрал друг път, отбеляза обаче Пеканов.

С промените в Конституцията доста се промени механизмът на служебния кабинет - той в общи линии е подчинен на партиите, подчерта бившият служебен вицепремиер и допълни, че всички в "домовата книга" са избрани от партии.

Президентът през годините успя да създаде един относително широк кръг хора с всякакви разбирания около себе си, коментира Атанас Пеканов. Според него това е добре, защото по този начин е успявал да обедини много хора около себе си.

Запитан за потенциалните партньор на Румен Радев след изборите, Пеканов отговори: "Всеки, склонен да се правят нужните и важни реформи за една по-силна България".

Президентът около 2 години имаше възможност, ако искаше, да смени посоката на страната, но не го направи, каза Пеканов относно външнополитическата ориентация на Радев.

Той коментира и новия Съвет за мир на Доналд Тръмп:

"Тръмп свърши много работа по казуса с Газа. Този Съвет за мир обаче излиза извън споразуменията за Газа и се цели да стане второ алтернативно ООН. Това е нова структура. ООН има трудности да решава някои казуси, има структурни проблеми, но това не значи, че трябва да се откажем от инструмента, който толкова десетилетия използваме, и да направим друг, който ще бъде еднолично доминиран от САЩ".

По думите му много от стъпките на американската администрацията са много агресивни, включително към Европа. Не случайно Европа реши да отвърне на тях, подчерта той и напомни казуса с Гренландия.

Относно парите по ПВУ бившият служебен вицепремиер коментира:

"Когато изпуснеш да свършиш нещо, те продължават да те наказват и по-нататък. Освен 350 млн., които ще загубим със сигурност, ще загубим още поне толкова от следващите две плащания, което пак ще бъдат наказания за това, че не сме свършили работата. А най-вероятно ще загубим още много. По ПВУ нещата са много зле. Има много реформи, които бяха изтеглени назад. 2,5 млрд. евро са под риск не само заради КПК, но и заради други неща, но основно заради това. Върховенството на закона беше голямо и важно изискване на Европа. Ние не свършихме достатъчна работа по него".

