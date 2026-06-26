Бизнес

Тръмп заплаши със 100% мита всяка държава. Защитава технологичните гиганти

Американският президент е готов да погази международни търговски споразумения

Тръмп заплаши със 100% мита всяка държава. Защитава технологичните гиганти
Снимка: бта
26 юни 26 | 22:51
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Божана Войнишка

Доналд Тръмп заплаши със 100-процентови мита всяка държава, въвеждаща цифров данък за американски технологични компании, заявявайки, че тези налози ще важат независимо от текущи търговски споразумения,.

Заплахата идва малко след като ЕС одобри търговско споразумение с Вашингтон, предвиждащо намаляване на митата до 15%, което сега е поставено под въпрос,.

Сблъсъкът с Париж

Основна цел е Франция, която налага 3% данък върху приходите на големите технологични фирми. Еманюел Макрон отказа да отмени данъка, а Тръмп заплаши в отговор с блокиране на френското вино чрез 100-процентови мита,.

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Автор Божана Войнишка

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