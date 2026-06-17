Мете-Марит получи нов шанс за живот

Престолонаследницата на Норвегия Мете-Марит е претърпяла успешна белодробна трансплантация в болница в Осло, потвърдиха от норвежкия кралски двор.

Интервенцията е извършена в университетската болница "Рикшоспиталет", а състоянието ѝ се стабилизира след операцията.

52-годишната Мете-Марит беше диагностицирана през 2018 г. с белодробна фиброза - прогресивно и нелечимо заболяване, което уврежда белодробната тъкан и води до сериозни затруднения в дишането. По-рано този месец тя беше включена в списъка за трансплантация, припомня Bulgaria ON AIR.

Ръководителят на белодробното отделение в болницата д-р Аре Холм заяви, че операцията е преминала успешно и до момента няма усложнения.

Той посочи, че пациентката ще остане в болница "няколко седмици", през които ще се наблюдава състоянието ѝ, ще се коригира медикаментозното лечение и ще започне рехабилитация - стандартна процедура след трансплантация.

От кралския двор съобщиха, че престолонаследникът принц Хокон ще промени графика си, за да бъде до съпругата си по време на възстановяването.

Следващата официална информация за състоянието на Мете-Марит ще бъде публикувана след изписването ѝ от болницата, съобщава The Independent.

Здравословното състояние на Мете-Марит се е влошило през последните месеци, на фона на натрупани лични и семейни трудности.

Нейният най-голям син Мариус Борг Хойби беше осъден на четири години затвор за две изнасилвания, както и други престъпления, които той отрича. Адвокатите му обявиха, че ще обжалват присъдата.

По време на съдебния процес срещу сина ѝ Мете-Марит беше подложена на нов обществен интерес и критики заради предишни контакти с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Тя не е обвинена в неправомерни действия, но случаят повдигна въпроси относно преценката ѝ.

По-рано тя се извини за ситуацията и за това, че е "разочаровала" кралското семейство и обществеността. В телевизионно интервю заяви, че се е чувствала манипулирана и в несигурност по време на среща с Епстийн през 2013 г. във Флорида.

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