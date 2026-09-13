Шокиращи данни: AI вече застрашава куп професии
Икономисти предупреждават – ако държавите не реагират навреме, милиони работни места могат да бъдат засегнати
Следете всички новини, анализи и коментари за Продуктивност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Икономисти предупреждават – ако държавите не реагират навреме, милиони работни места могат да бъдат засегнати
Край морето служителите стават даже по-продуктивни
Те ще се почувстват уверени и енергични
Също така увеличава продуктивността
Paбoтнoтo мяcтo чecтo e изтoчниĸ нa cтpec и нaпpeжeниe. Oт тyĸ cлeдвa и пo-ниcĸaтa пpoдyĸтивнocт пpи изпълнeниeтo нa cлyжeбнитe зaдължeния. Имa oбaчe...
Амстердам. Мобилно приложение с българско участие, което спечели наградата на публиката в състезанието на FNV/Kiem's 'So you think you can app?' (Мисл...