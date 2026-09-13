Обвиниха "Найк" в дискриминация срещу белите хора
Правителствена агенция им потърси сметка
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Правителствена агенция им потърси сметка
Голямата вълна тръгва от Америка
Очаква се окончателен отговор през есента
На Nike са
Скоро може да няма достатъчно маратонки Nike по магазините
Сътрудничество за милиони приключва
"Найк" копира "Адидас", за да спаси кариерата на едно от най-известните си лица. Немският концерн създаде специални бутонки за Луис Соарес, сега дойде...
Манчестър. Управителният съвет на Манчестър Юнайтед води преговори с няколко компании за спортна екипировка, след като стана ясно, че договорът с "Най...