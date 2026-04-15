Наришкин проговори за преговорите в Исламабад

Докато медиите гадаят кога ще са вторите преговори между САЩ и Иран, датата изненадващо беше обявена от Русия.

Очаква се вторият кръг на иранско-американските преговори в Исламабад да е на 16 април, като Русия разчита на постепенен положителен резултат.

Това съобщи ТАСС, като се позова на директора на Службата за външно разузнаване на Русия Сергей Наришкин.

"Както разбирам, вторият кръг преговори ще се проведе в Исламабад утре. Ще разчитаме на постепенен положителен резултат, иначе ескалацията може да достигне границата и най-ужасните събития. Светът трябва да избегне това", казал Наришкин пред репортери в Калининград.

Според него по време на първия кръг от преговори станало ясно, че САЩ разбират, че "ситуацията може да се задъха". В същото време твърдата позиция на Иран доказа, че диктатът по отношение на републиката е невъзможен, добави Наришкин.

Малко по-рано Geo TV съобщи, позовавайки се на свои източници, че преговорите може да са и другата седмица, като обяви, че екипът от американски преговарящи отново ще бъде ръководен от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. В нея ще участват и специалният пратеник на американския лидер Стивън Уиткоф и зетя Джаред Кушнър. Иранската страна пак ще бъде представена от председателя на парламента на Ислямската република Мохамад Галибаф и външния министър Абас Арагчи.

Малко по-рано прессекретарят на Путин Песков даде интервю за India Today, в което обяви, че Русия е готова да приеме обогатен уран от Иран, но САЩ са отхвърлили идеята.

