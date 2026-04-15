Идва ли краят? Издадоха новината за САЩ и Иран

САЩ и Иран се приближават към "рамково споразумение“, което би могло да сложи край на войната, съобщава Axios, позовавайки се на двама американски служители.

Редица страни, сред които Пакистан, Турция и Египет се опитват да посредничат за връщане към преговорите преди 14-дневното примирие да изтече следващата седмица.

Според доклада, висшият преговарящ екип на Тръмп, състоящ се от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и неговите най-висши пратеници за Близкия изток Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, са разговаряли по телефона с Иран и медиаторите и са обменяли проекти на предложения за прекратяване на огъня, пише Блиц.

"Искаме да сключим сделка“, казва един от служителите. "И части от правителството им искат да сключат сделка. Сега трикът е да се накара цялото правителство да отиде там, за да сключи сделката.“

По думите им блокадата на иранските пристанища от президента на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Иран. "Иран няма пари. Те са фалирали. Ние го знаем. И те знаят, че ние го знаем“, казва американски служител.

"Какво означава, че Иран, страна, известна по целия свят с петрола си, не може да произвежда петрол?“, казва служител. "Ще бъде по-лошо от Венецуела при Мадуро.“

"САЩ не са се съгласили официално с удължаване на прекратяването на огъня. Съществува продължаващ ангажимент между САЩ и Иран за постигане на споразумение“, казва друг служител.

Журналистът от телевизия ABC Джонатан Карл след разговор с американския лидер заяви, че Тръмп не смята да удължава примирието с Иран, тъй като конфликтът "така или иначе ще приключи“.





