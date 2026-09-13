Наришкин проговори за преговорите в Исламабад
Започват утре
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Започват утре
Проф. Захари Захариев, председател на Федерацията за приятелство с Русия и държавите от ОНД Мисля, че изявлението по отношение на председателя на Рус...
Москва. Българският президент в периода 2002- 2012 година Георги Първанов беше приет днес в Москва от председателя на руската държавна Дума Сергей Нар...