Тръмп прекрати приятелството с Джорджа Мелони. Нова звезда в Италия
Италия излиза от американската сянка, но влиза в икономическа буря
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Италия излиза от американската сянка, но влиза в икономическа буря
Тя е против "Южен поток, но подкрепя "Северен поток 2", заяви Ренци Италианският премиер Матео Ренци се обяви срещу "Европа, в която Германия има рък...
Френският президент Франсоа Оланд и италианският премиер Матео Ренци ще се включат в шествието срещу тероризма в Тунис, което ще се проведе днес. Това...
Рим. Президентът на Италия Джорджо Наполитано възложи на лидера на Демократическата партия Матео Ренци да сформира ново правителство, предаде Ройтерс....